Погиб, не выбрав безопасную скорость движения. Водитель Лады в Югре врезался в железобетонное ограждение

Накануне, 19.02.2017 года, в Ханты-Мансийском районе в час ночи, на 11 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Нягань», водитель автомобиля «Лада 11173» не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, и допустил наезд на разделительное железобетонное ограждение. Водитель погиб на месте ДТП.

В этот же день в Сургутском районе около 19:20 на 226 километре автодороги «Сургут – Когалым» водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Тиада», допустила занос транспортного средства с последующим столкновением с автопоездом «КамАЗ 53504-46» под управлением водителя 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Ниссана» и ее пассажиры 38 и 10 лет получили травмы различной степени тяжести.

УГИБДД УМВД России по ХМАО предупреждает, что по прогнозам синоптиков, повсеместно на территории Югры ожидаются обильные снегопады (метель), гололедные явления. В связи с этим Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть более внимательными при управлении автомобилем на автодорогах: выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.