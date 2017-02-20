По итогам 2016 года ранее благополучная Югра ушла в «минус». Отчет Счетной палаты

По итогам исполнения региональных бюджетов за 2016 год, ранее благополучная Югра пополнила список дефицитных регионов. Нефтяной округ ушел в минус на 9,1 миллиарда рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Некогда благополучный регион подкосили низкие цены на нефть и сокращение ее добычи по результатам договоренности с ОПЕК, считает завкафедрой региональной экономики и экономической географии ВШЭ Алексей Скопин. По соглашению с ОПЕК с 1 января Россия сократила нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

По итогам 2016 года с дефицитом исполнены бюджеты четырех регионов, у которых в 2015 году был профицит, об этом говорится в отчете Счетной палаты

У Санкт-Петербурга большие обязательства по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году, напоминает заведующий кафедрой региональной экономики и экономической географии ВШЭ Алексей Скопин. Кроме того, в городе реализуются масштабные инфраструктурные проекты, касающиеся строительства дорог и ЖКХ.

В Севастополе идет масштабная реконструкция города как витрины российского Крыма с дорогами, социальной сферой и так далее, это существенные расходы, — продолжил Алексей Скопин.

Нефтяные регионы Сахалин и ХМАО недополучили средства в связи с низкими ценами на нефть и сокращением добычи по результатам договоренности с ОПЕК, — комментирует завкафедрой ВШЭ.

Для стабилизации цен 10 декабря 2016 года Россия присоединилась к соглашению ОПЕК о снижении добычи нефти. В том числе благодаря этому решению картеля цены сейчас находятся на уровне $55 при заложенной в российском бюджете цене $40.

В Минфине РФ подчеркнули, что Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ обеспечили финансирование дефицитов бюджетов в 2016 году преимущественно за счет остатков средств бюджетов, сложившихся на 1 января 2016 года. Также отмечается, что государственный долг у Севастополя и Сахалинской области отсутствует.

Что касается Ханты-Мансийского автономного округа, как «ЮграPRO» сообщало ранее, регион вышел в «лидеры» по сумме государственного долга. По состоянию на 01.12.2016 г. долг региона превышал 30 миллиардов рублей, а с учетом дефицита, запланированного в 2017 году, мы уже будем должны 47,5 млрд рублей.

Ситуацию с госдолгом ХМАО прокомментировал Евгений Марков, депутат окружной Думы, руководитель фракции ЛДПР , — «Долг ХМАО — плановый согласно бюджета. У нас ответов от финансовых служб Югры, к сожалению, нет. Это — политика губернатора, и она никак ее не собирается корректировать, и ответа у губернатора, как будущие поколения будут рассчитываться с этим долгом, тоже нет. Я считаю, что эта политика – рискованная, и мы — на грани очень серьезных рисков и последствий».