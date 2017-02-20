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Не все потеряно. У Тюмени остаются шансы провести этап Кубка мира в марте 2018 года

Опубликовано: 20 февраля 2017, 14:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

КМ

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не собирается исключать Тюмень из числа городов, которые в сезоне-2017/18 должны принять этап Кубка мира. Об этом ТАСС заявил президент IBU Андерс Бессеберг.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 22 декабря 2016 года Союз биатлонистов России (СБР) принял решение юниорский чемпионат мира 2017 года, который получил Остров в Псковской области, и 8-й этап Кубка мира, назначенный Тюмени (7-12 марта 2017 г.), возвратить обратно IBU. Вопрос о переносе из Тюмени чемпионата мира 2021 года остается пока под вопросом. Решение было принято после выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о «допинговой системе» в России.

«Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре соревнований на следующий сезон. Что произойдет дальше, мы спрогнозировать не можем, но сейчас его проведению ничего не мешает», — сказал Бессеберг.

По предварительным данным Тюмень должна провести этап Кубка мира с 19 по 25 марта 2018 года.

Стоит напомнить, что 8 декабря на конгрессе IBU было объявлено, что исполком организации отнимет у Тюмени право провести чемпионат мира 2021 года, если СБР добровольно не откажется от него до 24 февраля 2016 года. В противном случае, международный союз биатлонистов обещает сам аннулировать заявку в конце текущего месяца. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, это является превышением полномочий, поскольку отменять такие решения может только конгресс IBU. Следующее его заседание назначено на сентябрь 2018 года.

8-й этап Кубка мира (7-12 марта 2017 г.) перенесен из Тюмени, и соревнования Кубка мира по биатлону, включающих три дисциплины, пройдут в финском Контиолахти.

Напомним, что Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017, состоящий из 9-ти этапов, стартовал 25.11.2016 года в шведском Эстерсунде и завершится норвежском Холменколлене 19.03.2017 года.

 

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , .


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