Из первых уст. Суд отменил рейдерский захват власти в Югре

16 февраля 2017 года в Ханты-Мансийске судья районного суда Нина Калиниченко своим решением отменила решение нелегитимного казачьего круга – в результате, которого власть в казачьем обществе «Хутор Усть-Иртышский» незаконно присвоил себе псевдоатаман Алексей Гладков.

В ходе судебных заседаний выяснилось, что 21 ноября минувшего года Алексея Гладкова, якобы, избрали Атаманом люди, которые даже не были казаками общества «Хутор Усть-Иртышский», именно поэтому судья отменила решение этого собрания. Однако, сам Гладков наивно полагал, что «прокатит».

Напомним, в прошлом материале «Рейдерский захват власти в Югре» мы рассказали, что поводом для противоречий между казаками стала не только власть над казачьим обществом, но и деньги. Истец утверждает, что деньги, которые казаки заработали за прошедшее лето, могут перейти новому атаману.

Вот какая участь ждет теперь Алексея Гладкого, человека, который незаконно захватил власть Хутора в свои руки?

«По уставу казачьего общества заработанные деньги не могут быть распределены среди казаков, их можно потратить лишь на функционирование общества, например, для приобретения формы, либо организации мероприятий. И когда старый, незаконно свергнутый атаман получит доступ к банковскому счету общества мы проанализируем куда господин Гладков тратил общественные деньги. А если средства были потрачены на другие цели – то это уже более тяжелая уголовная статья, так что Гладкову стоит побеспокоиться»,- сообщил корреспонденту «ЮграPRO» после заседания суда представитель истца Сергей Козельский.

Кроме того, в этой истории был замешан Николай Левдин (атаман станицы «Ермаковская»), прославившийся в Ханты-Мансийске в том числе за счет своего неблаговидного поведения в храме, когда присутствовал на праздничном богослужении в Рождественскую ночь в головном уборе, и по словам нашего источника информации, в состоянии алкогольного опьянения.

По делу о «рейдерском захвате «Хутора Усть-Иртышский» Левдин тогда сообщил корреспонденту, что истец Гусев сам принял решение покинуть казачество. Затем Левдин парировал аргументами, что Гусев не справился с обязанностями атамана.

«Это все раздуто. Ситуация затеяна ими. Они вышли из казачьего Общества и решили затеять бузу. Теперь они даже в Обществе не состоят. На Совете атаманов они встали и вышли. Совет атаманов проигнорировали. Они сейчас — вне правового поля… Гусев был поставлен на должность атамана, но не справился с этой должностью», — сообщил корреспонденту ИА атаман станицы «Ермаковская» Николай Левдин.

Однако, закон говорит об обратном и честная судя Калиниченко вынесла достойное решение, не обращая внимания на глупые доводы стороны ответчиков.

«Судья установила, что общее собрание было не уполномочено избирать Атамана, члены казачьего общества не принимали участие в этом собрании. Так как не были даже оповещены о собрании, это и стало причиной отмены решения судьей», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» юридический защитник Атамана казачьего общества «Хутор Усть-Иртышский» Сергей Козельский.

Алексей Гладков, в свою очередь, отказался давать какие-либо комментарии журналистам после оглашения судьей решения. Да и что тут скажешь, когда суд сообщил о твоей неправоте. И не должно даже быть обидно, за то, что твои атаманские полномочия прекращены, ведь ты поступил также, но без буквы закона.

Гладков — это скорее пешка в чужой игре. Есть информация (проверить без суда ее невозможно), что все это затеяно именно Левдиным. Якобы желая подмять под себя еще одно казачье общество («Хутор Усть-Иртышский». Станица «Ермаковская» уже под его влиянием), именно Левдин инициировал незаконный круг и избрание нового «нужного» атамана.

«…Левдин воспользовался своим положением, так как был назначен атаманом для курирования вопросов по округу, поэтому ему легко все это удалось. Имелась печать и право подписи. Когда мы позвонили в отдел нам сказали, что атаман станицы Левдин уже предоставил готовые протоколы Круга в отдел. В отделе не могли усомниться в подлинности и проверять никто не стал, ведь документы предоставил «свой», — посетовал реальный атаман «Хутора Усть-Иртышский» Станислав Гусев.

Несмотря на всю казалось бы ясную картину происходящего, отвечать за необдуманный шаг придется все же Гладкову. Позор в суде он уже получил, а впереди проверки в казачьем обществе, которые покажут кто есть кто. А еще возможно осуждение со стороны честных казаков, которые беспредела не простят, и «слава» на долгие века за недобрый поступок.