За избиение сына алкоголичке из Югры грозит 3 года лишения свободы

В Сургутском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Уголовное дело возбудили против жительницы поселка Барсово, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила металлическим предметом своего несовершеннолетнего сына.

Оказалось, нерадивая мать с февраля 2014 года состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как родитель, ненадлежащим образом исполняющий обязанности. Также известно, что подозреваемая систематически злоупотребляет алкоголем и длительное время не работает.

Отметим, санкция статьи 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.