За избиение сына алкоголичке из Югры грозит 3 года лишения свободы
Опубликовано: 19 февраля 2017, 12:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургутском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Уголовное дело возбудили против жительницы поселка Барсово, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила металлическим предметом своего несовершеннолетнего сына.
Оказалось, нерадивая мать с февраля 2014 года состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как родитель, ненадлежащим образом исполняющий обязанности. Также известно, что подозреваемая систематически злоупотребляет алкоголем и длительное время не работает.
Отметим, санкция статьи 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Общество, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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