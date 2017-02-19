Врачи по спортивной медицине ОКБ Ханты-Мансийска приглашают пациентов, но так ли это важно для людей?

Ханты-Мансийск – город спортивный. Жители окружного центра Югры занимаются в спортивных школах, кружках и секциях. Для того, чтобы помочь горожанам поддержать здоровье, дать рекомендации по занятиям теми или иным видами спорта, в ОКБ работают кабинеты спортивной медицины.

Специалисты проводят обследование пациентов для того, чтобы исключить заболевания и патологические состояния, которые могут усугубиться при спортивных нагрузках. Врач кабинета спортивной медицины также дает допуск к соревнованиям городского уровня и медицинские справки в спортивные секции.

«Для многих горожан нашего города спорт является важной частью жизни, и обязательно должны быть люди, которые могут помочь человеку преодолеть все трудности, встречающиеся при занятии спортом. Для решения этих задач и работают специалисты по спортивной медицине, разбирающийся в особенностях строения тела людей, занимающихся спортом, и их физиологии, знающий изменения, происходящие в организме под действием тренировок, и умеющий помочь в любой ситуации», – пояснила Елена Кутефа.

Стоит сказать, прием взрослых пациентов ведется по улице Энгельса 45 А в здании гостиницы Олимпийская. Предварительная запись к специалисту в регистратуре консультативно-диагностической поликлиники по тел: 390-095, через терминал или через самозапись по интернету. Контактный телефон 8(3467) 304-401 (с 15.00 до 18.00 часов) — врач по спортивной медицине Иван Иванович Маришин. Детский врач по спортивной медицине Чепанов Владимир Иванович прием осуществляет в детской поликлинике ежедневно с 16.00 до 18.00 часов в порядке живой очереди.

На самом деле жители Ханты-Мансийска нуждаются конечно не в спортивных врачах, а в таких специалистах как отоларинголог, эндокринолог, кардиолог, невролог, пульмонолог и еще множестве врачей, на прием к которым сегодня попасть совсем не просто. Однако, те кто приглашает на работу врачей-специалистов, видимо, этого не осознают, а вероятнее, не хотят осознавать.