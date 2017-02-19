Уроженец деревни Нумто ХМАО предстанет перед судом за совершение восьми преступлений

Следователи Белоярского района направили в суд уголовное дело в отношении представителя КМНС, мужчина находился в розыске, при этом, осенью 2016 года совершил 8 преступлений.

Так в сентябре житель города Белоярский заявил о краже принадлежащих ему голубей редкой породы «павлин». Каждая такая птица стоит около 5 тысяч рублей.

Ранее в «ЮграPRO» уже сообщали об этом инциденте. Полицейские установили, что кражу совершили двое. Одного злоумышленника задержали сразу, а второй скрылся.

В дальнейшем стало известно об еще одной краже, на этот раз из гаража возле городского аэропорта, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.

В ходе розыска в лесу, неподалеку от аэропорта, был обнаружен шалаш, в котором скрывался подозреваемый. А в «убежище» было обнаружено похищенное имущество.

В общем полицейским удалось доказать причастность задержанного к совершению восьми преступлений. Три из них из разряда особо тяжких, еще три – средней степени тяжести. За то время пока беглец скрывался в лесу, он успел незаконно порубить деревья, а также приобрел самодельное ружье и патроны. Сейчас следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.

«В ближайшее время мы ждем рассмотрения этого дела в суде. По совокупности совершенных преступлений данному гражданину может грозить до 14 лет лишения свободы», — сообщил начальник полиции ОМВД России по Белоярского району Дмитрий Крючкин