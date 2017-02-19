Уроженец деревни Нумто ХМАО предстанет перед судом за совершение восьми преступлений
Опубликовано: 19 февраля 2017, 9:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следователи Белоярского района направили в суд уголовное дело в отношении представителя КМНС, мужчина находился в розыске, при этом, осенью 2016 года совершил 8 преступлений.
Так в сентябре житель города Белоярский заявил о краже принадлежащих ему голубей редкой породы «павлин». Каждая такая птица стоит около 5 тысяч рублей.
Ранее в «ЮграPRO» уже сообщали об этом инциденте. Полицейские установили, что кражу совершили двое. Одного злоумышленника задержали сразу, а второй скрылся.
В дальнейшем стало известно об еще одной краже, на этот раз из гаража возле городского аэропорта, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.
В ходе розыска в лесу, неподалеку от аэропорта, был обнаружен шалаш, в котором скрывался подозреваемый. А в «убежище» было обнаружено похищенное имущество.
В общем полицейским удалось доказать причастность задержанного к совершению восьми преступлений. Три из них из разряда особо тяжких, еще три – средней степени тяжести. За то время пока беглец скрывался в лесу, он успел незаконно порубить деревья, а также приобрел самодельное ружье и патроны. Сейчас следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.
«В ближайшее время мы ждем рассмотрения этого дела в суде. По совокупности совершенных преступлений данному гражданину может грозить до 14 лет лишения свободы», — сообщил начальник полиции ОМВД России по Белоярского району Дмитрий Крючкин
Да вешайте на ненца все преступления нераскрытые в Югре! Его всё равно защитить некому..За срубленные кусты и самопал , и съеденных голубей самое то 14 лет.Интересно какой срок намотают за браконьерство прокурору ЯНАО с губернатором в паре?