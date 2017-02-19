Оперативники задержали наркодилеров в Югре. Им светит до 20 лет тюрьмы
Опубликовано: 19 февраля 2017, 10:32 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сотрудники УМВД России по Сургуту задержаны двое мужчин, они приехали в ХМАО для того, чтобы продать крупную партию наркотиков. В ходе личного досмотра задержанных полицейские нашли и изъяли восемь пакетиков с неизвестным веществом. Экспертиза показала – это наркотик общей массой около 35 граммов.
Кроме того, в квартире, где проживали задержанные, оперативники обнаружили около 50 расфасованных свертков и пакет с аналогичным наркотическим веществом массой более 1 килограмма 700 граммов. Наркотики хранились для дальнейшего сбыта в Сургуте.
Сейчас возбуждены уголовные дела. За незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
Рубрики: Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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