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Оперативники задержали наркодилеров в Югре. Им светит до 20 лет тюрьмы

Опубликовано: 19 февраля 2017, 10:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сотрудники УМВД России по Сургуту задержаны двое мужчин, они приехали в ХМАО для того, чтобы продать крупную партию наркотиков. В ходе личного досмотра задержанных полицейские нашли и изъяли восемь пакетиков с неизвестным веществом. Экспертиза показала – это наркотик общей массой около 35 граммов.

Кроме того, в квартире, где проживали задержанные, оперативники обнаружили около 50 расфасованных свертков и пакет с аналогичным наркотическим веществом массой более 1 килограмма 700 граммов. Наркотики хранились для дальнейшего сбыта в Сургуте.

Сейчас возбуждены уголовные дела. За незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

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Рубрики: Сургут. Метки: , , , .


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