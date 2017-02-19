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Биатлон ЧМ 2017. Эстафета. Мужчины. Результат: у России — «ЗОЛОТО»

Опубликовано: 19 февраля 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

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18 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась мужская эстафета, победу в которой праздновала сборная России.

Самая зрелищная дисциплина — мужская эстафетная гонка 4х7,5 км, показала чего стоит команда России.

Сборная нашей страны в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина в напряженной борьбе впервые за 9 лет сумела завоевать золотую медаль ЧМ.

Серебряная медаль у сборной Франции. И замкнули тройку сильнейших австрийские биатлонисты.

Рубрики: Спорт, Страна и Мир.


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