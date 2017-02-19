Биатлон ЧМ 2017. Эстафета. Мужчины. Результат: у России — «ЗОЛОТО»
Опубликовано: 19 февраля 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
18 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась мужская эстафета, победу в которой праздновала сборная России.
Самая зрелищная дисциплина — мужская эстафетная гонка 4х7,5 км, показала чего стоит команда России.
Сборная нашей страны в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина в напряженной борьбе впервые за 9 лет сумела завоевать золотую медаль ЧМ.
Серебряная медаль у сборной Франции. И замкнули тройку сильнейших австрийские биатлонисты.
Рубрики: Спорт, Страна и Мир.
17 февраля 2017, 14:30
Олимпийский чемпион, экс-директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Евгений Редькин прокомментировал выступление нашей сборной на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, посетовав на излишнее внимание журналистов, которое, по его мнению, мешает успешно выступать нашим биатлонистам. «Наша ... Читать полностью >>
17 февраля 2017, 13:35
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17 февраля 2017, 9:16
Накануне, на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене американский биатлонист Лоуэлл Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке. Это золото стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира. В общих зачетах, это третья медаль ... Читать полностью >>