Биатлон ЧМ 2017. Эстафета. Мужчины. Результат: у России — «ЗОЛОТО»

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Евгений Редькин: Шипулину мешает излишнее внимание журналистов, а Слепцовой надо поменьше болтать Олимпийский чемпион, экс-директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Евгений Редькин прокомментировал выступление нашей сборной на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, посетовав на излишнее внимание журналистов, которое, по его мнению, мешает успешно выступать нашим биатлонистам. «Наша ... Читать полностью >>

ЧМ-2107. Югорская биатлонистка Слепцова все-таки побежит эстафету. Состав команды. Расписание Сегодня, в рамках Чемпионата мира по биатлону, в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафета. За сборную России выступят Ольга Подчуфарова (Москва), Светлана Слепцова (Югра), Ирина Старых (Курган) и Татьяна Акимова (Чувашия). Стоит отметить, что российская команда выступит ... Читать полностью >>