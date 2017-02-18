Югру заметут снега?!

Окружная Госавтоинспекция сообщает о сложных погодных условиях в регионе. Однако…

«По прогнозам синоптиков, повсеместно на территории Югры ожидаются обильные снегопады (метель), гололедные явления», — заявляют в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО.

В связи с этим ведомство сообщает, водителям на дорогах нужно быть наиболее внимательными при управлении автомобилем. Особая осторожность необходима в зоне пешеходных переходов. Кроме того, в такую погоду следует воздержаться от рискованных обгонов из-за недостаточной видимости.

Однако, Российский гидрометцентр повествует обратное. На протяжении следующей недели столбик термометра не опуститься ниже 10 градусов. А порывы ветра, в частности в окружном центре ХМАО, не превысят 4-5 метров в секунду .