Югру заметут снега?!
Опубликовано: 18 февраля 2017, 11:15 | Служба новостей "ЮграPRO"
Окружная Госавтоинспекция сообщает о сложных погодных условиях в регионе. Однако…
«По прогнозам синоптиков, повсеместно на территории Югры ожидаются обильные снегопады (метель), гололедные явления», — заявляют в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО.
В связи с этим ведомство сообщает, водителям на дорогах нужно быть наиболее внимательными при управлении автомобилем. Особая осторожность необходима в зоне пешеходных переходов. Кроме того, в такую погоду следует воздержаться от рискованных обгонов из-за недостаточной видимости.
Однако, Российский гидрометцентр повествует обратное. На протяжении следующей недели столбик термометра не опуститься ниже 10 градусов. А порывы ветра, в частности в окружном центре ХМАО, не превысят 4-5 метров в секунду .
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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