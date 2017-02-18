В Югре горел автомобиль «ГАЗ 3327»

Похожие:

Югру заметут снега?! Окружная Госавтоинспекция сообщает о сложных погодных условиях в регионе. Однако… «По прогнозам синоптиков, повсеместно на территории Югры ожидаются обильные снегопады (метель), гололедные явления», — заявляют в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО. В связи с этим ... Читать полностью >>

Для чего юных жителей окружного центра ХМАО знакомят с водолазным снаряжением? Экскурсию к спасателям «Центроспас-Югория» 17 февраля провели для школьников Ханты-Мансийска. На территории региональной поисково-спасательной базы экскурсия началась со стоянки спасательной техники: ребятам рассказали про автомобили, специально оборудованные для спасения людей, показали инструменты, которые применяются при спасении. ... Читать полностью >>