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В Югре горел автомобиль «ГАЗ 3327»

Опубликовано: 18 февраля 2017, 10:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне в городе Пыть-Яхе поступило сообщение о пожаре автомобиля «ГАЗ 3327». Пожар ликвидирован в 16:50. К тушению пожара от МЧС привлекалась 1 единица  техники, 5 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Происшествия, Пыть-Ях. Метки: , , , .


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