Прокуратура ХМАО добилась блокировки незаконного интернет-портала
Опубликовано: 18 февраля 2017, 10:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ходе мониторинга прокуратура Лангепаса выявила сайт, на котором посетителям предлагалось купить липовые дипломы государственного образца ВУЗов.
Однако, создатели бизнеса не учли, что закон не поддерживает их предпринимательскую деятельность.
Дело в том, что в соответствии с Уголовным кодексом России подделка, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно-наказуемыми деяниями.
Тогда прокурор города обратился в суд с заявлением о признании информации, размещённой на интернет-сайте, запрещённой к распространению в России.
В итоге суд удовлетворил заявление в полном объеме. В настоящее время доступ к указанному сайту заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Лангепас, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
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