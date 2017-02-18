Прокуратура ХМАО добилась блокировки незаконного интернет-портала

В ходе мониторинга прокуратура Лангепаса выявила сайт, на котором посетителям предлагалось купить липовые дипломы государственного образца ВУЗов.

Однако, создатели бизнеса не учли, что закон не поддерживает их предпринимательскую деятельность.

Дело в том, что в соответствии с Уголовным кодексом России подделка, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно-наказуемыми деяниями.

Тогда прокурор города обратился в суд с заявлением о признании информации, размещённой на интернет-сайте, запрещённой к распространению в России.

В итоге суд удовлетворил заявление в полном объеме. В настоящее время доступ к указанному сайту заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.