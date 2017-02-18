Для чего юных жителей окружного центра ХМАО знакомят с водолазным снаряжением?

Экскурсию к спасателям «Центроспас-Югория» 17 февраля провели для школьников Ханты-Мансийска.

На территории региональной поисково-спасательной базы экскурсия началась со стоянки спасательной техники: ребятам рассказали про автомобили, специально оборудованные для спасения людей, показали инструменты, которые применяются при спасении.

Затем юные ханты-мансийцы прошли в расположение поисково-спасательного отряда. Стенд с многочисленными, заслуженными наградами, кубками и медалями – трофеями, которые спасатели завоевывают практически каждый год, в числе которых и награды за достижения на международных соревнованиях, не оставил ребят равнодушными.

Кроме того, начальник мобильного поисково-спасательного отряда показал школьникам беспилотные летательные аппараты и рассказывал, где и как спасатели используют данное оборудование. Так же ребята ознакомились с водолазным снаряжением.

Школьники задавали вопросы и интересовались работой спасателей, примеряли на себя снаряжение и маски водолаза.

По окончании мероприятия ребята сфотографировались со спасателями и поблагодарили за увлекательную экскурсию, сообщает пресс-служба информационно-аналитического отдела КУ «Центроспас-Югория»