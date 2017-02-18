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Для чего юных жителей окружного центра ХМАО знакомят с водолазным снаряжением?

Опубликовано: 18 февраля 2017, 10:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Экскурсию к спасателям «Центроспас-Югория» 17 февраля провели для школьников Ханты-Мансийска.

На территории региональной поисково-спасательной базы экскурсия началась со стоянки спасательной техники: ребятам рассказали про автомобили, специально оборудованные для спасения людей, показали инструменты, которые применяются при спасении.

Затем юные ханты-мансийцы прошли в расположение поисково-спасательного отряда. Стенд с многочисленными, заслуженными наградами, кубками и медалями – трофеями, которые спасатели завоевывают практически каждый год, в числе которых и награды за достижения на международных соревнованиях, не оставил ребят равнодушными.

Кроме того, начальник мобильного поисково-спасательного отряда показал школьникам беспилотные летательные аппараты и рассказывал, где и как спасатели используют данное оборудование. Так же ребята ознакомились с водолазным снаряжением.

Школьники задавали вопросы и интересовались работой спасателей, примеряли на себя снаряжение и маски водолаза.

По окончании мероприятия ребята сфотографировались со спасателями и поблагодарили за увлекательную экскурсию, сообщает пресс-служба информационно-аналитического отдела КУ «Центроспас-Югория»

 

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Мнение жителя ЯНАО. ХМАО, привет!:
    18 февраля 2017 в 10:51

    Будут обучать школьников поиску экономического дна, в целях последующего их подъема и роста (шутка по Кудрину и Силуанову).. А если серьезно, то обучать водолазному ремеслу молодежь нужно, может кто-то и станет аквалангистом, водолазом — спасателем. Правильное решение КУ «Центроспас-Югория», одобряю. На Ямале, например, наоборот пытаются на американский манер воспитывать скаутов, бой-фремдов, волонтеров и толерастов, сексуальных партнеров, а также им подобных — детей с американским и западно-европейским менталитетом и им не стыдно, главное до них не достучаться. На ЯМАЛЕ в фаворе бабушка Клинтон. Мне за ЯМАЛ стыдно!

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