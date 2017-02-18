Больше 39 бюджетных млн рублей израсходовал не по назначению чиновник в Югре

Перед судом предстанет бывший начальник администрации Советского района, его обвиняют по четырем статьям, в том числе - нецелевое расходование свыше 39 млн рублей.

Прокуратура Югорска готова к суду над бывшим начальником управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района. Он обвиняется в совершении преступлений: служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере, а также в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере.

Стало известно, что служащий подписал акты приема выполненных работ по строительству инженерных сетей в поселках Алябьевский и Зеленоборск и распорядился об оплате по заключенным муниципальным контрактам. При этом чиновник знал, что подрядчики свои обязательства по контрактам не выполнили.

Кроме того, известен случай как в 2014 году тот же начальник направил бюджетные деньги, предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции больничного комплекса в г.Советском, на иные цели. Сумма этих трат превысила 39 млн рублей.

После этого инцидента чиновник неоднократно незаконно подписывал приказы о начислении ему премий и оплачивал за счет бюджетных денег услуги адвоката.

Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.