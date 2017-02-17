Женщина в ХМАО подожгла свою соперницу, возбуждено головное дело
Опубликовано: 17 февраля 2017, 10:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
В дежурную часть Кондинского района поступило сообщение от фельдшера поселковой больницы о том, что их медучреждение доставлена женщина с ожогами тела.
Пострадавшая пояснила полицейским, что ожог получила в ссоре со своей знакомой. Выяснилось, что конфликт между женщинами произошел из-за мужчины.
Так, молодой человек, встречал Новый год с бывшей сожительницей. Утром пропавшего мужа нашла жена. В ходе ссоры с пострадавшей, она вылила спиртосодержащий напиток на соперницу и подожгла одежду.
Отметим, «угонщице чужих мужей» были причинены телесные повреждения в виде термического ожога, порядка 10% от площади тела, которые, согласно экспертному заключению, это средней тяжести вред здоровью.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, которое может грозить обидчице — лишение свободы на срок до трех лет.
Кстати, сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.