Женщина в ХМАО подожгла свою соперницу, возбуждено головное дело

В дежурную часть Кондинского района поступило сообщение от фельдшера поселковой больницы о том, что их медучреждение доставлена женщина с ожогами тела.

Пострадавшая пояснила полицейским, что ожог получила в ссоре со своей знакомой. Выяснилось, что конфликт между женщинами произошел из-за мужчины.

Так, молодой человек, встречал Новый год с бывшей сожительницей. Утром пропавшего мужа нашла жена. В ходе ссоры с пострадавшей, она вылила спиртосодержащий напиток на соперницу и подожгла одежду.

Отметим, «угонщице чужих мужей» были причинены телесные повреждения в виде термического ожога, порядка 10% от площади тела, которые, согласно экспертному заключению, это средней тяжести вред здоровью.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, которое может грозить обидчице — лишение свободы на срок до трех лет.

Кстати, сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.