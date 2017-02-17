В 2017 году Россия закончит выплату всех внешних долгов СССР, а россияне подождут!

Россия до конца года завершит выплату внешнего долга СССР. Об этом в пятницу сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин. А про долг перед своими гражданами, образовавшийся в результате «шоковой терапии» лихих девяностых как то предпочитают молчать. А может, ничего и не было? Не было людей, которые построили заводы, атомные электростанции, нефте и газопроводы, освоили нефтяные и газовые месторождения!

«Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга», — заявил представитель министерства.

Отмечается, что в настоящее время единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой остается неурегулированной, является Босния и Герцеговина. По данным источника издания в минфине, речь идет о 125,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Россия погасила обязательства бывшего СССР перед Македонией на 60,6 млн долларов.