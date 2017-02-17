Пятница, 17 февраля 2017 18+

Комментарии:

В 2017 году Россия закончит выплату всех внешних долгов СССР, а россияне подождут!

Опубликовано: 17 февраля 2017, 9:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

6529600848_1_330_330

Россия до конца года завершит выплату внешнего долга СССР. Об этом в пятницу сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин. А про долг перед своими гражданами, образовавшийся в результате «шоковой терапии» лихих девяностых как то предпочитают молчать. А может, ничего и не было? Не было людей, которые построили заводы, атомные электростанции, нефте и газопроводы, освоили нефтяные и газовые месторождения!

«Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга», — заявил представитель министерства.

Отмечается, что в настоящее время единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой остается неурегулированной, является Босния и Герцеговина. По данным источника издания в минфине, речь идет о 125,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Россия погасила обязательства бывшего СССР перед Македонией на 60,6 млн долларов.

Рубрики: Экономика.


Рейтинг новости:

41
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Еще из рубрики "Экономика":

Опять коррупция? В департаменте ЖКХ Югры проведут служебную проверку

17 февраля 2017, 10:26

Губернатор Югры отдала приказ о проведении служебной проверки в отношении Егора Ковальчука, директора окружного департамента ЖКХ, связанной с проведением капитального ремонта водоочистных сооружений в г. Пыть-Ях. Это первый случай, когда власти ХМАО сами публично сообщают о ... Читать полностью >>

Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу

13 февраля 2017, 16:20

Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) стал победителем тендера, проведенного компанией «Югорский лесопромышленный холдинг» на предоставление банковской гарантии в размере 92 млн рублей. Как отметил директор направления по корпоративному бизнесу дирекции Западно-Сибирского филиала ... Читать полностью >>

Самый высокооплачиваемый работник СМИ Югры в январе заработал 228 тыс. рублей

10 февраля 2017, 11:10

Самим высокооплачиваемым работникам бюджетных СМИ в Югре в январе 2017 года оказался некий заместитель главного редактора: в этом месяце он заработал 228 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Мониторинг Югры» в таблице «Среднемесячная заработная плата ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO