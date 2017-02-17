Экс-сотрудник наркоконтроля проведет в тюрьме 10 лет за продажу наркотиков

Бывший сотрудник наркоконтроля приговорен к 10 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Собранных доказательств суду хватило для вынесения приговора бывшему сотруднику УФСКН России по ЯНАО.

Стоит сказать, мужчину обвиняли не только в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, но и в злоупотребление должностными полномочиями.

Уже известно, что «борец с наркотиками» приобрел более 74 граммов «губительного дурмана» в Екатеринбурге. Однако, само задержание «оборотня в погонах» состоялось в Сургуте сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области.

Приговором Сургутского районного суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, преступника лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах на срок 11 лет. Также он лишен звания «майор полиции» и помимо этого бывший силовик заплатит 100 тысяч рублей в казну России, сообщает следственное управление СКР по Югре.