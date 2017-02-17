Сегодня ночью в Югре 6 часов пожарные тушили жилой дом. Спасен человек
Опубликовано: 17 февраля 2017, 8:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Мегионе ХМАО в 01:25 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар локализован в 01:43. Пожар ликвидирован в 07:24. К тушению пожара от МЧС России и КУ «Центроспас-Югория» привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава, спасен 1 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Мегион, Происшествия. Метки: Новости Югры, ХМАО, Югра. новости ХМАО.
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