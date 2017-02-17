Пятница, 17 февраля 2017 18+

Комментарии:

Сегодня ночью в Югре 6 часов пожарные тушили жилой дом. Спасен человек

Опубликовано: 17 февраля 2017, 8:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

QeReqmXYCd-big-reduce350

Сегодня ночью в городе Мегионе ХМАО в 01:25 поступило сообщение о возгорании в жилом доме.  Пожар локализован в 01:43. Пожар ликвидирован в 07:24. К тушению пожара от МЧС России и  КУ «Центроспас-Югория» привлекались 4 единицы  техники, 13 человек личного состава, спасен 1 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Мегион, Происшествия. Метки: , , .


Рейтинг новости:

288
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Опять коррупция? В департаменте ЖКХ Югры проведут служебную проверку

Опубликовано 17 февраля 2017, 10:26

Губернатор Югры отдала приказ о проведении служебной проверки в отношении Егора Ковальчука, директора окружного департамента ЖКХ, связанной с проведением капитального ремонта водоочистных сооружений в г. Пыть-Ях. Это первый случай, когда власти ХМАО сами публично сообщают о ... Читать полностью >>

Женщина в ХМАО подожгла свою соперницу, возбуждено головное дело

Опубликовано 17 февраля 2017, 10:22

В дежурную часть Кондинского района поступило сообщение от фельдшера поселковой больницы о том, что их медучреждение доставлена женщина с ожогами тела. Пострадавшая пояснила полицейским, что ожог получила в ссоре со своей знакомой. Выяснилось, что конфликт между ... Читать полностью >>

Подробности смертельной аварии на трассе в Югре (Видео)

Опубликовано 17 февраля 2017, 9:32

Накануне, около 12 часов дня, на 707 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», столкнулись автомобили: «МАЗ», «КамАЗ» — бензовоз и «Тойота Камри». Ранее в «ЮграPRO» уже сообщались некоторые детали трагедии в материале «В Югре частично перекрыли трассу ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO