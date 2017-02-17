При пожаре в Югре погибла женщина и маленький ребенок
Опубликовано: 17 февраля 2017, 11:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Мегионе во время пожара в общежитии на улице Южной погибли женщина и ребёнок 2014 года рождения, а также отравился угарным газом мужчина, который в данный момент находится в реанимации.
Как «ЮграPRO» сообщало, сегодня ночью в городе Мегионе ХМАО в 01:25 поступило сообщение о возгорании в жилом доме.
Лангепасский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по ХМАО подтвердил, что в ходе тушения пожара обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка, 2014 года рождения
По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Следователи совместно с дознавателями МЧС России произвели на месте происшествия первичные проверочные мероприятия. С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Рубрики: Мегион, Общество, Происшествия. Метки: МЧС, новости ХМАО, Новости Югры, СКР РФ по ХМАО, ХМАО, Югра.
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