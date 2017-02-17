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Подробности смертельной аварии на трассе в Югре (Видео)

Опубликовано: 17 февраля 2017, 9:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне, около 12 часов дня, на 707 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», столкнулись автомобили: «МАЗ», «КамАЗ» — бензовоз и «Тойота Камри».

Ранее в «ЮграPRO» уже сообщались некоторые детали трагедии в материале «В Югре частично перекрыли трассу из-за столкновения трех машин».

Полиция Нефтеюганска опубликовала подробности ДТП: водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Пыть-Яха, по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом «КамАЗ». Ехавшая за бензовозом иномарка также не смогла уйти от столкновения. От удара произошло возгорание.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 35-летний пассажир бензовоза. Остальные участники ДТП получили травмы.

В настоящее время движение на участке трассы уже восстановлено. Полицейские продолжают устанавливать причины произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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