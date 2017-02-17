Подробности смертельной аварии на трассе в Югре (Видео)

Полиция Нефтеюганска опубликовала подробности ДТП: водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Пыть-Яха, по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом «КамАЗ». Ехавшая за бензовозом иномарка также не смогла уйти от столкновения. От удара произошло возгорание.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 35-летний пассажир бензовоза. Остальные участники ДТП получили травмы.
В настоящее время движение на участке трассы уже восстановлено. Полицейские продолжают устанавливать причины произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.
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