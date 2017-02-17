Опять коррупция? В департаменте ЖКХ Югры проведут служебную проверку

Губернатор Югры отдала приказ о проведении служебной проверки в отношении Егора Ковальчука, директора окружного департамента ЖКХ, связанной с проведением капитального ремонта водоочистных сооружений в г. Пыть-Ях. Это первый случай, когда власти ХМАО сами публично сообщают о проверке чиновника подобного ранга.

Губернатор Югры Наталья Комарова распорядилась провести служебную проверку в отношении директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Егора Ковальчука и его заместителя Елены Шухоровой на предмет соблюдения требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта оборудования водоочистных сооружений № 4 в г. Пыть-Ях, сообщается на сайте Правительства ХМАО.

Также сообщается, что средства на оборудование были выделены из региональной программы капремонта. Решение о предоставлении муниципальному образованию субсидии было принято в сентябре 2016 года на совещании в окружном департаменте ЖКК и энергетики.

Проверка инициирована членами Общественной палаты Югры и активистов регионального отделения ОНФ после проведенной «ревизии» объекта.