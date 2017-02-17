Евгений Редькин: Шипулину мешает излишнее внимание журналистов, а Слепцовой надо поменьше болтать

Олимпийский чемпион, экс-директор департамента физической культуры и спорта ХМАО, Евгений Редькин прокомментировал выступление нашей сборной на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, посетовав на излишнее внимание журналистов, которое, по его мнению, «мешает» успешно выступать нашим биатлонистам.

«Наша сборная выступила плохо, это печально. Хотя Алексей Волков занял 11-е место – это нормальный результат. В цветах только Антон Шипулин, но почему все ставят на него? У нас помимо Антона хватает спортсменов. Шипулин сам говорит, что на нём лежит груз ответственности. Так надо помочь его снять, ведь это влияет на его результаты. Все на него навалились, вот ему и тяжело. Надо журналистам перестать на Шипулина внимание обращать, может, он что-то выиграет? Вот вижу, что со Светланой Слепцовой много разговаривают, а она любит поболтать. Пусть спортом занимается, а не разговаривает. У прессы своя работа, а у спортсменов должна быть своя. Шипулину неудобно не отвечать на вопросы, когда журналисты их задают», – рассказал Редькин.

Напомним, что накануне, в индивидуальной гонке в австрийском Хохфильцене, победу одержал американский биатлонист Лоуэлл Бэйли. Места для российских биатлонистов на подиуме не нашлось и распределились следующим образом: Антон Шипулин -7-й, Алексей Волков -11-й, Евгений Гараничев – 20, Александр Логинов – 72.