ЧМ-2107. Югорская биатлонистка Слепцова все-таки побежит эстафету. Состав команды. Расписание

Сегодня, в рамках Чемпионата мира по биатлону, в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафета. За сборную России выступят Ольга Подчуфарова (Москва), Светлана Слепцова (Югра), Ирина Старых (Курган) и Татьяна Акимова (Чувашия).

Стоит отметить, что российская команда выступит под стартовым № «7», который является счастливым, так как в мировом спорте «семёрка»суверенно держит пальму первенства. Давайте побудем сегодня суеверными, по болеем за нашу землячку.

Под №1 стартует Германия в составе: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.

Франция под №2: Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Брезаз, Мари Дорен Абер.

Под №3 Украина: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.

Норвегия №4: Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю.

Напомним, как «ЮграPRO» сообщало, что у югорчанки Светланы Слепцовой появились сомнения по участию в эстафете, которая состоится 17 января. Югорчанка честно призналась после своего неудачного выступления в индивидуальной гонке, в которой она заняла 71-е место: «Я считаю, что недостойна бежать эстафету», — призналась Светлана в микст-зоне.

Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). Расписание гонок.

17 февраля

16:45 эстафета, женщины

18 февраля

16:45 эстафета, мужчины

19 февраля

13:30 масс-старт, женщины

16:45 масс-старт, мужчины