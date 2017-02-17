ЧМ-2017. Неожиданно, но факт. Американский биатлонист выиграл для США первое в истории золото чемпионатов мира

Накануне, на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене американский биатлонист Лоуэлл Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке. Это золото стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира.

В общих зачетах, это третья медаль американской команды на чемпионатах мира: ЧМ-1987 в Лэйк-Плэсиде серебро в индивидуальной гонке (Джош Томпсон) и в 2013 году в Нове Место серебро в индивидуальной гонке (Тим Берк).

Чешский биатлонист Ондржей Моравец опередил Фуркада на доли секунды и берет серебро, французу Мартену Фуркаду достается бронза.

Российская сборная: Антон Шипулин -7-й, Алексей Волков -11-й, Евгений Гараничев – 20, Александр Логинов – 72.