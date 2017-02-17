ЧМ-2017. Неожиданно, но факт. Американский биатлонист выиграл для США первое в истории золото чемпионатов мира
Опубликовано: 17 февраля 2017, 9:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне, на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене американский биатлонист Лоуэлл Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке. Это золото стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира.
В общих зачетах, это третья медаль американской команды на чемпионатах мира: ЧМ-1987 в Лэйк-Плэсиде серебро в индивидуальной гонке (Джош Томпсон) и в 2013 году в Нове Место серебро в индивидуальной гонке (Тим Берк).
Чешский биатлонист Ондржей Моравец опередил Фуркада на доли секунды и берет серебро, французу Мартену Фуркаду достается бронза.
Российская сборная: Антон Шипулин -7-й, Алексей Волков -11-й, Евгений Гараничев – 20, Александр Логинов – 72.
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Хохфильцен (Австрия), Чемпионат мира по биатлону, Югра.
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