Администрация Нефтеюганска обманула не только губернатора, но и народ Югры?

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев возможно лгал, когда говорит, что в ГИБДД Нефтеюганска отказывались сопровождать детей? Чтобы прояснить ситуацию, мы непосредственно обратились в отдел МВД России по городу Нефтеюганску. Полученный ответ нас просто шокировал.

«Насколько я знаю по информации ГИБДД, заявок на сопровождение данной группы автобусов (12 февраля. Прим. автора) не поступало. Возможно, мэр Дегтярев был не в курсе о том, что организаторы, видимо, не побеспокоились и не отправили заявку. Мы очень серьезно к этому относимся. Я хочу сама вам добавить по этому поводу: отказов с нашей стороны никогда не было, это редкий случай, если мы отказываем, это только в случае, если автобус не соответствует техническим характеристикам. А с учетом того, что случилась такая беда и такая трагедия, мы - тоже люди, мы заинтересованы, как никто другой, в том, чтобы это не повторилось. Начальник нашего отдела взял этот вопрос под жесткий контроль, каждая заявка проходит через него. Если у нас получается по нормативным документам, то он может принимать самостоятельно решение о сопровождении. Уверяю вас, что Николай Плаксин очень серьезно относится к вопросам безопасности детей, так как эту трагедию мы «пропустили» через себя. Так вот, с полной ответственностью заявляю, что заявок не поступало на сопровождение этих детей», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» Юлия Огрызкова, старший инспектор пресс-службы отдела МВД России по Нефтеюганску.

Что касается трагедии 4 декабря 2016 года, то Юлия Огрызкова, старший инспектор пресс-службы отдела МВД России по Нефтеюганску, дополнительно сообщила корреспонденту «ЮграPRO» следующее: «Я уточнила и могу сообщить, что на 4 декабря ни уведомления, ни заявки от администрации города не поступало на сопровождение детей».

Напомним, что буквально через неделю после трагедии юношеская команда одной из спортивных школ города вместе с наставником отправилась на автобусе в Нижневартовский район, не получив одобрения от администрации Нефтеюганска. Самой поездке, как отметил городской глава, предшествовали запросы чиновников к начальству местного отдела ГИБДД. В Госавтоинспекции, подчеркнул мэр, отказали в специальном сопровождении.

Выходит, обвинения мэра Нефтеюганска в отношении отделения ГИББД города Нефтеюганска о том, что они отказываются сопровождать детей, беспочвенны?

Кстати, после трагедии 4 декабря пресс-служба УМВД России по Югре сообщала, что в УГИБДД УМВД России по ХМАО заявки на сопровождение автобуса автопатрулем Госавтоинспекции не получали.

То, что 12 февраля 2017 года в очередной раз дети-спортсмены из Нефтеюганска в Ханты-Мансийск выехали организованно на автобусе, сообщил по телефону корреспонденту «ЮграPRO» Анатолий Тычина, заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, — «Выехали организованно, на автобусе».

Отметим, что, как раннее сообщалось, мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев на звонок корреспондента «ЮграPRO», отрывисто бросил: «Наши ребята там были. У нас ГАИ никого не сопровождает». Сказал, как будто отмахнулся от назойливой мухи, и, видимо, не подумав в очередной раз о возможных последствиях….

Может, он как человек — неплохой, но, как говорится, не место красит человека… Вспомним первую реакцию Дегтярева в день трагедии 4 декабря 2016 года. Давая интервью, он всю ответственность свалил на то злополучное Постановление, которое ограничивает сопровождение автобусов с детьми служебными машинами ГИБДД. Нет, чтобы «рвануть» на место трагедии, так он стал, как адвокат, выстраивать план защиты, для того чтобы отвести от себя удар. Вот тут-то и вспомнишь о том, оправдывает ли себя «навязанный» обществу институт назначения мэров и глав администраций, как и довольно быстро изживший, себя институт «сити-менеджеров».

Вспомним о всенародно избранном мэре Нефтеюганска Петухове! Сколько прошло лет, а люди до сих пор его помнят и будут вспоминать. А о назначенных свыше «Ивановых, Петровых, Сидоровых…» забудут на следующий день после сложений полномочий. Потому что критерии у народа и у власть придержащих — разные. Народ голосует сердцем, а оно не обманвает.

По большому счету, если бы тогда в декабре была своевременно направлена заявка в ГИБДД г.Нефтеюганска, то сейчас бы не лежал камнем груз на душе у Дегтярева. И, если верить искренним словам старшего инспектора пресс-службы отдела МВД России по Нефтеюганску, Плаксин все же выделил бы машину сопровождения, и тогда, возможно, удалось бы избежать столь страшной трагедии, когда погибли 10 юных нефтеюганцев, оказавшихся жертвами запутанных межведомственных отношений взрослых.

Очередная отправка детей, у которых еще свежо в памяти то страшное декабрьское ДТП, на фестиваль в Ханты-Мансийск, посвященный памяти погибших в аварии, снова без сопровождения автоинспекции – это похоже на игру в «русскую рулетку». Что это: преступная халатность функционера или банальная профнепригодность? Но ведь так себя проявляет человек, назначенный самим губернатором, и выдвинутый на пост главы города, видимо, как наиболее достойный, из рядов депутатов окружной Думы. Возможно ли такое?! Получается, что Дегтярёв наступил на те грабли, которые сам себе и поставил, когда в бытность свою депутатом принимал такие законы, которые, по сути и привели к массовой гибели детей и еще приведут, если в них срочно не внести поправки, предусматривающие обязательное сопровождение детей без бумажной волокиты, согласований и утверждений. Наш не бедный округ может себе это позволить!

Напомним, что Дегтярев назначен на должность мэра города Нефтеюганска 26 октября 2016 года. Депутаты городской Думы тогда единогласно отдали ему кресло Главы города. Оправдал ли он это доверие? Думается, что нет. Пока что действия мэра Нефтеюганска подрывают не только авторитет администрации города, но и авторитет губернатора, сделавшего, по-видимому, не вполне удачный выбор.

Объективности ради, редакция «ЮграPRO» не только следит за промахами новоявленного главы г. Нефтеюганска. Отмечаем мы и его позитивную деятельность. В статье «Дегтярев – человек слова!…» , мы писали о том, что он действительно сдержал данное им обещание разобраться с Фондом «Созидание», собирающим средства для помощи детям, пострадавшим в аварии. Причем, мы намеренно не стали акцентировать внимание читателей на том, что до сих пор на сайте администрации Нефтеюганска нет никакой информации по распределению средств Фонда. Может быть, прав «фронтовик» Алексей Савоськин – Фонд действительно «карманный»? Дегтярев во главе Фонда ставит своего человека, вместо «семеновского», потому что так спокойнее и надежнее.

Почему-то не уволен директор Комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска. Не понесли должное наказание организаторы окружных соревнований, отделавшись «легким испугом». Сам мэр Нефтеюганска вроде бы ни при чем… Все остались при должностях, улыбаются, делают бодрый вид, что жизнь продолжается… А как жить тем, кто потерял детей, кто продолжает жить, но уже иначе? Чья жизнь разделилась на «до» и «после»?

Может быть, прошло еще мало времени, но ни на городском, ни на окружном уровне не был принят и донесен до общественности какой-либо официальный документ, где были бы расставлены все точки над «i», названы виновные в смерти детей, определена мера вины каждого. Не знаю, как у других, но у меня нет чувства удовлетворенности после «разбора полетов», осталось чувство какой-то недосказанности…

Жизнь показывает, что управление в ручном режиме — уже давно неэффективно, поскольку слишком часто обнаруживает сбой. Жителям округа хотелось бы не только конкретных и заметных оргвыводов власти по резонансным делам, но и осязаемых изменений на уровне окружного законотворчества. Например, возврата к процедуре всенародных выборов глав и мэров городов? Да еще и с тщательно прописанной процедурой отзыва нерадивого управленца? В этом случае избираемые народом руководители всех уровней не будут относится к своим обязанностям наплевательски, поскольку будут чувствовать свою прямую ответственность перед ним. Люди были бы очень признательны и благодарны губернатору Наталье Комаровой, если бы она проявила политическую волю и инициировала этот процесс.