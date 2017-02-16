Жители окружного центра Югры добились увольнения сразу двух должностных лиц в МП «ЖКУ»

В Ханты-Мансийске завершилась служебная проверка, которую инициировал Департамент городского хозяйства администрации города, по обращениям людей.

Проверка проводилась в отношении должностных лиц МП «ЖКУ». Недовольства высказали жители многоквартирных домах в деревянном исполнении, которые находятся у них на обслуживании.

«Январские морозы оголили некоторые проблемы в работе муниципального предприятия «ЖКУ». К примеру, в организации отсутствовал в период подготовки к отопительному сезону должный учёт домов, в которых требуется утепление фундамента, — рассказал директор Департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска Руслан Речапов.

Неэффективность работы предприятия подтвердилась, по итогам проверки 11 руководителям объявлен выговор. Но не все отделались так легко — заместитель директора по производству и начальник договорно-правовой службы МП «ЖКУ» уволены.

По словам Руслана Речапова в февральские морозы вся система ЖКХ вновь оказалась под серьезной нагрузкой. В целом эти дни прошли без коммунальных эксцессов.

Стоит сказать, в этот период в единую городскую диспетчерскую службу поступило 320 обращений, что является обычным показателем для коммунальных служб в любое время года. Все проблемы были локальными и касались, в основном канализации и продувом батарей в квартирах, сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска.