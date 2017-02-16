В Югре почтили память воинов-интернационалистов

Накануне, в Мегионе и Нижневартовске прошли мероприятия памяти тех, кто не вернулся из мест боевых действий и чествование нынешних ветеранов интернациональных локальных войн и вооруженных конфликтов. Весь день в югорских городах звучали слова признательности и благодарности за героический подвиг воинам-интернационалистам.

В день 28-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана в Мегионе прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам и состоялся митинг неравнодушных жителей. В Нижневартовске, помимо ставшего традицией возложения цветов, был организован памятный вечер во «Дворце искусств», главными участниками которого стали члены общественной организации ветеранов боевых действий «Красная звезда» и Фонда инвалидов войны в Афганистане города и Нижневартовского района.

«Для каждого солдата и офицера, исполнявшего интернациональный долг, слова Присяги, понятие чести были и остаются святыми. Их сердца — это сердца патриотов, горячо любящих свою Отчизну. Верные славным боевым традициям воины-интернационалисты вносят сегодня достойный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, в повышение обороноспособности нашего государства, делятся опытом и знаниями с молодыми российскими военнослужащими, являясь для них примером. В День памяти воинов-интернационалистов желаю никому и никогда не ощутить печали и скорби войны. Давайте выделим место в наших сердцах для светлых воспоминаний и доброй благодарности нашим героям!», — обратился к присутствующим депутат Думы Югры Алексей Андреев, член фракции «Единая Россия», передав свои пожелания, благодарственные письма и букеты через помощника Игоря Кошелева.