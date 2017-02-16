В Югре частично перекрыли трассу из-за столкновения трех машин

Сегодня в 11:20 на трассе в ХМАО случилась авария с участим трех автомобилей. Уже известно, что в ДТП погиб один человек. По предварительным данным, на 707 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись «МАЗ», «КамАЗ» и «Тойота Камри».