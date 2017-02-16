В Югре частично перекрыли трассу из-за столкновения трех машин
Опубликовано: 16 февраля 2017, 14:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в 11:20 на трассе в ХМАО случилась авария с участим трех автомобилей. Уже известно, что в ДТП погиб один человек. По предварительным данным, на 707 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись «МАЗ», «КамАЗ» и «Тойота Камри».
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Отметим, движение транспортных средств в районе аварии организовано по одной полосе, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Фото СургутИнформТВ
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 16 февраля 2017, 17:34
14 февраля в Нягани произошло ЧП, силовики получили сообщение о том, что практически на ступенях центрального входа в здание Администрации города неизвестный мужчина обливает себя бензином. Сообщается, что около решительного гражданина стояла пустая емкость. Сам «виновник ... Читать полностью >>
Опубликовано 16 февраля 2017, 14:51
Полицейские задержали чиновников из администрации города Сургут при получении ими взятки. Известно, что двое сотрудников городской Администрации через посредника получили 500 тысяч рублей от физического лица. Получив «незаконный подарок», подозреваемые должны были перевести нежилое помещения в ... Читать полностью >>
Опубликовано 16 февраля 2017, 12:07
Сегодня, 16 февраля, в рамках Чемпионата мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. На старт выйдут четыре представителя России – Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Саратов), Евгений Гараничев (Тюменская область) и Алексей Волков (Югра). ... Читать полностью >>