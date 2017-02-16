Четверг, 16 февраля 2017 18+

Комментарии:

В Югре частично перекрыли трассу из-за столкновения трех машин

Опубликовано: 16 февраля 2017, 14:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

6cbd04854428bb842062ba8edaa44d9d

Сегодня в 11:20 на трассе в ХМАО случилась авария с участим трех автомобилей. Уже известно, что в ДТП погиб один человек. По предварительным данным, на 707 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись «МАЗ», «КамАЗ» и «Тойота Камри».

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, движение транспортных средств в районе аварии организовано по одной полосе, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.

information_items_98082

Фото СургутИнформТВ

 

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

474
Просмотры:
6
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Мужчина в Югре пытался сжечь себя у входа в здание мэрии

Опубликовано 16 февраля 2017, 17:34

14 февраля в Нягани произошло ЧП, силовики получили сообщение о том, что практически на ступенях центрального входа в здание Администрации города неизвестный мужчина обливает себя бензином. Сообщается, что около решительного гражданина стояла пустая емкость. Сам «виновник ... Читать полностью >>

Чиновники ХМАО пойманы на взятке в 500 000 рублей

Опубликовано 16 февраля 2017, 14:51

Полицейские задержали чиновников из администрации города Сургут при получении ими взятки. Известно, что двое сотрудников городской Администрации через посредника получили 500 тысяч рублей от физического лица. Получив «незаконный подарок», подозреваемые должны были перевести нежилое помещения в ... Читать полностью >>

ЧМ-2017. Индивидуальная гонка. Югорчанин Алексей Волков стартует 99-м, Шипулин первым

Опубликовано 16 февраля 2017, 12:07

Сегодня, 16 февраля, в рамках Чемпионата мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. На старт выйдут четыре представителя России – Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Саратов), Евгений Гараничев (Тюменская область) и Алексей Волков (Югра). ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO