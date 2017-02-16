В ХМАО водитель «Мерседеса» не справился с управлением, результат – тройное ДТП, есть пострадавшие

Накануне днем в Сургутском районе, на 73 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск», водитель автомобиля «Мерседес Бенс» не справился с управлением, машину занесло и произошло столкновение с транспортным средством «Кировец К-701». Затем иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Тойотой Раф 4». В результате аварии пострадали два пассажира «Мерседеса».

Ближе к вечеру в Советском, на перекрестке улиц Чапаева и Суворова, водитель «Мицубиси Аутлендер» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «Лады» и его 10-летний пассажир 2006 получили травмы.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано семь ДТП, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.