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Смартфоны Samsung вернулись в салоны «МегаФона»

Опубликовано: 16 февраля 2017, 10:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

Смартфоны (1)

Жители Югры и Ямала теперь могут приобрести продукцию Samsungв салонах и интернет-магазине оператора. При покупке экономия может составить до 10 000 рублей.

«В нашей сети представлен широкий ассортимент устройств этого производителя. Для тех, кто заинтересован в быстром мобильном интернете, отличным вариантом станут флагманы, которые поддерживают выход в сеть на скорости 4G – до 75 Мбит/с», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» Егор Заречнев.

Первая партия отгруженных аппаратов включает в себя 10 наиболее актуальных моделей – от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini до премиального Samsung Galaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции может быть расширен.

«Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании, в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с «МегаФоном», без сомнения, поможет в их успешной реализации», – рассказывает Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.

Рубрики: Общество. Метки: , , .


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