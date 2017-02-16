Сегодня ночью в Югре три пожарные машины тушили жилой дом

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На фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске китайцы расскажут о Шаолинь кунфу и фарфоре Делегация из Китая проведет мастер-класс по Шаолинь кунфу в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ) в рамках визита на XV кинофестиваль «Дух огня», сообщает Департамент общественных и внешних связей автономного округа. «Представители Китая расскажут жителям Югры об истории ... Читать полностью >>