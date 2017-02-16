Сегодня ночью в Югре три пожарные машины тушили жилой дом
Опубликовано: 16 февраля 2017, 8:23 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Лангепасе ХМАО в 03:00 поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар ликвидирован в 03:11. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 3 единицы техники, 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ханты-мансийскому автономному округу.
Рубрики: Лангепас, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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