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Российские биатлонистки в индивидуальной гонке на ЧМ не попали даже в ТОП-20

Опубликовано: 16 февраля 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

дальмайер

Вчера, 15 февраля, на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась индивидуальная гонка у женщин на 15 км.

Победу одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, выигравшая ранее гонку преследования и завоевавшая «серебро» в спринте. В свою очередь, победительница спринта — чешка Габриэла Коукалова — стала второй. Тройку лидеров замкнула итальянская биатлонистка Алексия Рунгальдер.

Сборная России откровенно провалили гонку, не попав даже в «двадцатку» индивидуальной гонки. Лучшая из наших биатлонисток Ольга Подчуфарова только — 26-я.

Напоминаем, что сегодня индивидуальная гонка состоится у мужчин, в которой примут участие 102 биатлониста. Начало гонки в 16.30 (время московское).

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , .


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