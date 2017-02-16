Российские биатлонистки в индивидуальной гонке на ЧМ не попали даже в ТОП-20
Опубликовано: 16 февраля 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вчера, 15 февраля, на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась индивидуальная гонка у женщин на 15 км.
Победу одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, выигравшая ранее гонку преследования и завоевавшая «серебро» в спринте. В свою очередь, победительница спринта — чешка Габриэла Коукалова — стала второй. Тройку лидеров замкнула итальянская биатлонистка Алексия Рунгальдер.
Сборная России откровенно провалили гонку, не попав даже в «двадцатку» индивидуальной гонки. Лучшая из наших биатлонисток Ольга Подчуфарова только — 26-я.
Напоминаем, что сегодня индивидуальная гонка состоится у мужчин, в которой примут участие 102 биатлониста. Начало гонки в 16.30 (время московское).
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Хохфильцен (Австрия), чемпионат мира., Югры.
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