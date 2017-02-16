На автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» силовики проведут спецоперацию

В пятницу, 17 февраля, на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» сотрудники ДПС будут ловить нетрезвых водителей.

ГИБДД Югры предупреждает водителей о проведении в пятницу, 17 января, профилактического мероприятия по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО будут дежурить на автодороге федерального значения Р404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания», — отметили в пресс-службе окружного ведомства.