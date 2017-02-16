Мужчина в Югре пытался сжечь себя у входа в здание мэрии

14 февраля в Нягани произошло ЧП, силовики получили сообщение о том, что практически на ступенях центрального входа в здание Администрации города неизвестный мужчина обливает себя бензином.

Сообщается, что около решительного гражданина стояла пустая емкость. Сам «виновник сборов» был облит бензином, а в руках держал зажигалку. «Мужчина высказывал намерение совершить акт самосожжения по причине его неудовлетворенностью жилищно-бытовыми условиями проживания».

К счастью, стражи порядка предотвратили попытку суицида: мужчину схватили и отобрали зажигалку, сообщает пресс-служба Росгвардии в Югре.

Стоит сказать, после неудачного поджога горожанина доставили в наркологическое отделение Няганьской окружной больницы, где его осмотрел психиатр, нарушитель спокойствия – госпитализирован.

Можно предположить, что сейчас власти Нягани пытаются замести следы недовольства горожанина. Об этом говорит тот факт, что примерно спустя час после того, как в «ЮграPRO» пришло письмо о самоподжоге, в редакции раздался звонок с просьбой не публиковать данную информацию.

Корреспондент «ЮграPRO» связался с пресс-службой УМВД России по ХМАО, однако внятного комментария о случившемся получить не удалось.

«Это было то ли вчера, то ли позавчера, там нашей составляющей никакой нет. Там сотрудники Росгвардии были на месте ЧП. У нас нет информации, следственный комитет проводит проверку», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.