Депутат Новьюхов совершил поездку на край земли

Депутат Думы Югры, член фракции ВПП «Единая Россия» Александр Новьюхов совершил деловую поездку в свой избирательный округ — самый северный район нашего северного края, где встретился с жителями отдаленных поселков Березовского района Пугоры, Устрём и Теги, чтобы увидеть, как они живут, и услышать, как они хотели бы жить.

Хотя поездка зимой в северные районы округа – вещь достаточно экстремальная из-за капризов погоды, этот сезон года дает депутату, по сути, единственную возможность встретиться со своими избирателями: самолетом до пгт.Березово, а там проложены «зимники», по которым до поселков — «рукой подать», если, конечно, дорогу не занесет снегом. В летний период местные жители активно используют водный транспорт. А вот в период осенне-весенней «распутицы» поселки надолго остаются отрезанными от районного центра.

«Поселки, которые мы посетили, являются местами традиционного проживания коренных народов Югры. Наша основная задача — сохранить устоявшийся уклад жизни, поддержать традиционную хозяйственную деятельность, в тоже время внести в быт местных жителей блага современной цивилизации, насколько это возможно», — пояснил цель своего визита Александр Новьюхов.

А проблем у людей, живущих вдали от цивилизации, накопилось немало. Так, на встрече с жителями в поселке Пугоры, где постоянно проживает всего-то 30 человек, был поднят вопрос строительства водопровода. В 21 веке уже никто не хочет таскать воду ведрами, и это справедливо!

В Устрёме местные жители, преимущественно рыбаки, попросили оказать содействие в регистрации новой общины коренных народов Севера, имея в виду те преимущества, которые она дает своим членам.

«В автономном округе создан и реализуется целый комплекс мер, направленный на поддержку коренных народов – это субсидии, компенсации, грантовая поддержка. Но хочется обратить внимание на то, что часть этих мер распространяется только на зарегистрированные общины», — сообщил Александр Вячеславович.

Парламентарий, в свою очередь, заострил внимание рыбаков на важности соблюдения законодательства в области рыболовства и охоты, отметил те положительные нововведения, которых уже удалось добиться для аборигенов, в частности, по вопросу квот на вылов рыбы, которая является не только основным продуктом питания, но и источником доходов для местных жителей.

Поселок Теги – традиционное место проживания народа ханты в Березовском районе. Находясь в живописном месте, на высоком берегу Оби, поселок когда-то был социально-культурным, логистическим центром всего района. Однако сегодня существует реальная угроза этот статус потерять: 400 жителей, проживающих в Тегах не в силах совладать с природой – поселок планомерно «сползает» в реку. И как в этой ситуации может помочь депутат?

«Необходимо перенести часть домов подальше от берега. Однако часть земли, которая может спасти поселок, относится к лесному фонду, а значит, находится в федеральной собственности. Наша основная задача – добиться передачи участков лесного фонда под индивидуальное строительство», — отметил парламентарий.

Еще одной темой, но уже гуманитарного характера, которая очень тревожит коренных жителей этого поселка, стала тема внесения изменений в традиционный хантыйский алфавит. Педагогический коллектив местной школы, неравнодушные граждане из числа коренных, высказались за сохранение традиционного алфавита своего языка, против неоправданных «новаций» со стороны органов образования, внедряемых каким-то заинтересованным лицом без учета их мнения, без какого-либо вразумительного обоснования и учета негативных последствий особенно для пожилых ханты. Кому может понравится перспектива под старость лет сесть снова за парты или оказаться в статусе «неграмотный»?

В завершение встречи депутат окружной Думы обратился к собравшимся с предложением более активного взаимодействия — благо, что современные средства коммуникации это позволяют.

«В Югре сегодня наметилась положительная тенденция – многие инициативы «снизу» находят поддержку власти, которая поняла, что многие проблемы можно решить только совместными усилиями. Вот почему она ценит деятельность социально-активных и неравнодушных граждан. Не оставайтесь безучастными – вместе мы сможем работать эффективнее!», – призвал земляков Александр Новьюхов.

Так что, все могут не только короли, но и депутаты, если… им помогают их избиратели: «Дитя не плачет — мать не разумеет».