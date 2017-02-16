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ЧМ – 2017. Почему югорская биатлонистка Слепцова недостойна бежать эстафету в Хохфлицене?

Опубликовано: 16 февраля 2017, 18:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

слепцова

Завтра, 17 февраля, в рамках Чемпионата мира в австрийском Хохфильцене стартует женская эстафета. Кто побежит из наших девчонок, вопрос пока остается открытым, да и старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын пока не открывает «карты», а лишь прокомментировал свою позицию по данному вопросу после индивидуальной гонки 15 февраля:

«Сейчас девчонки проанализируют произошедшее. Вам они многого могут не сказать. Мы, конечно же, выставим сильнейший состав на данный момент. Ирина Услугина рассматривается, если будет участвовать — мы её привезём. Приедет, только если будет принимать участие. Помимо субъективной оценки спортсменок, есть показания ЭКГ и другие. Слепцова показывала в гонке преследования совсем другую скорость, так что не пойму, что произошло. Было два дня отдыха. Она же в спринте и гонке преследования себя прекрасно чувствовала. Не может человек за два дня потерять функциональную форму», — передаёт слова Норицына спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

Но ни у кого не остается сомнений, что эстафету побежит югорская биатлонистка Светлана Слепцова.

Напомним, что в июле Слепцовой исполнится 31 год. На ЧМ Светлана поехала формально запасной, а в итоге – после отстранения Глазыриной, таинственного отъезда Виролайнен и быстрой ссылки Услугиной – была вынуждена бежать почти все гонки: спринт, пасьют и вот вчера индивидуалку.

И теперь на 99,99% побежит эстафету. Почему? А потому что больше некому – в горе-заявке сборной России осталось 4 биатлонистки.

Светлана Слепцова, которая отличается честностью и трезвой оценкой своих сил, уже призналась после неудачного выступления в микст-зоне: «Я считаю, что недостойна бежать эстафету».

Со Слепцовой, которая заняла 71-е место, не поспоришь. По-хорошему, в команде должны быть те, кто могли бы заменить Свету. Ну, не идут у опытной биатлонистки ни ход, ни стрельба – возвращение получилось смелым, но тусклым даже по слепцовским меркам.

Свете мы можем сказать «спасибо» за попытку. И если она не сдастся и поборется за олимпийскую путевку, будет большим молодцом. В конце концов, за год многое может измениться. Но вот почему в сборной России, где такая высокая конкуренция за место в основном составе, нет никого лучше? Почему никого лучше не подготовили? Почему на ЧМ сборная приехала не командой, а разношерстным пазлом? На эти вопросы нет ответа. А те, кто должны отвечать, молчат. Или делают вид, что все хорошо.

А может, всех всё устраивает? Кроме болельщиков, конечно.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , .


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