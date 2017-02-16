ЧМ-2017. Индивидуальная гонка. Югорчанин Алексей Волков стартует 99-м, Шипулин первым

Сегодня, 16 февраля, в рамках Чемпионата мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. На старт выйдут четыре представителя России – Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Саратов), Евгений Гараничев (Тюменская область) и Алексей Волков (Югра).

Всего в индивидуальной гонке примут участие 102 биатлониста. Согласно стартового листа Шипулин стартует под номером 1, Логинов – 31-м, Гараничев – 73-м, Волков – 99-м.

А вот французский биатлонист Мартен Фуркад, будет наступать на «пятки» Антону, он уйдет на трассу под номером 4.

Чемпионат мира — 2017. Хахфильцен (Австрия). Расписание гонок.

16 февраля

16:30 индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля

16:45 эстафета, женщины

18 февраля

16:45 эстафета, мужчины

19 февраля

13:30 масс-старт, женщины

16:45 масс-старт, мужчины