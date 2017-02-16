ЧМ-2017. Индивидуальная гонка. Югорчанин Алексей Волков стартует 99-м, Шипулин первым
Опубликовано: 16 февраля 2017, 12:07 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 16 февраля, в рамках Чемпионата мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. На старт выйдут четыре представителя России – Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Саратов), Евгений Гараничев (Тюменская область) и Алексей Волков (Югра).
Всего в индивидуальной гонке примут участие 102 биатлониста. Согласно стартового листа Шипулин стартует под номером 1, Логинов – 31-м, Гараничев – 73-м, Волков – 99-м.
А вот французский биатлонист Мартен Фуркад, будет наступать на «пятки» Антону, он уйдет на трассу под номером 4.
Чемпионат мира — 2017. Хахфильцен (Австрия). Расписание гонок.
16 февраля
16:30 индивидуальная гонка, мужчины
17 февраля
16:45 эстафета, женщины
18 февраля
16:45 эстафета, мужчины
19 февраля
13:30 масс-старт, женщины
16:45 масс-старт, мужчины
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: Александр Логинов (Саратов), Алексей Волков (Югра), Антон Шипулин (Свердловская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Хохфильцен (Австрия), чемпионат мира., Югра.
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