Чиновники ХМАО пойманы на взятке в 500 000 рублей
Опубликовано: 16 февраля 2017, 14:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские задержали чиновников из администрации города Сургут при получении ими взятки.
Известно, что двое сотрудников городской Администрации через посредника получили 500 тысяч рублей от физического лица.
Получив «незаконный подарок», подозреваемые должны были перевести нежилое помещения в жилое с целью заключения договора социального найма муниципального жилья в пользу женщины, передавшей деньги.
Отметим, злоумышленницы из администрации были задержаны стажами порядка в момент совершения преступления. Возбуждены уголовные дела по статьям: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве. Женщины задержаны и помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.
Рубрики: Сургут. Метки: администрация Сургута, ХМАО, Югра.
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