В ХМАО «УАЗ» столкнулся с грузовиком, пострадали 3 человека

Накануне вечером в Нижневартовском районе, на 185 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск», автомобиль «УАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Нефаз». В результате аварии водитель «УАЗа» и двое его пассажиров получили травмы.

А в Югорске на 381 километре автодороги «Югра» опрокинулся автомобиль «Тойота Мaрк 2», пострадали 2 человека.

В общем, за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 7 ДТП, в которых получили различные травмы 10 человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.