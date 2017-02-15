В ХМАО «УАЗ» столкнулся с грузовиком, пострадали 3 человека
Опубликовано: 15 февраля 2017, 10:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне вечером в Нижневартовском районе, на 185 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск», автомобиль «УАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Нефаз». В результате аварии водитель «УАЗа» и двое его пассажиров получили травмы.
А в Югорске на 381 километре автодороги «Югра» опрокинулся автомобиль «Тойота Мaрк 2», пострадали 2 человека.
В общем, за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 7 ДТП, в которых получили различные травмы 10 человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия, Югорск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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