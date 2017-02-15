Силовики «порекомендовали» журналисту Эдуарду Шмонину покинуть Ханты-Мансийск навсегда

Эдуарду Шмонину, журналисту и главному редактору ОТВ «Югра», сотрудники силовых структур «порекомендовали» в ближайшее время покинуть Ханты-Мансийск навсегда, иначе ему подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей.

Об угрозах со стороны региональных силовиков в адрес Шмонина, сообщает Znak.com. Накануне, на сайте ОТВ «Югра» Эдуард Шмонин разместил заявление от своего имени, в котором сообщил о возможной фальсификации уголовного дела, главным фигурантом которого он может стать.

«Я, Эдуард Шмонин, намерен заявить о том, что в ходе обыска, который проводился 12 февраля 2017 года у меня в квартире, один из сотрудников силовых структур подошел ко мне, приблизившись вплотную, и вполголоса произнес угрозы, смысл которых сводится к тому, чтобы я в ближайшее время уехал из города и покинул его навсегда, а то мне подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей», – заявил Шмонин.

Как ранее сообщал Znak.com, серьезные неприятности с силовиками у Шмонина начались около двух недель назад, когда полицейские арестовали принадлежащий его семье внедорожник Toyota Sequoia, на котором он ездил. Машина стоимостью в 2,5 млн рублей оказалась в базах Интерпола. Сам Шмонин заявил, что при покупке машины ничего не знал о ее криминальном прошлом. А инцидент с арестом авто называл провокацией со стороны высокопоставленных чиновников из окружного центра ХМАО, некогда ставших героями критических материалов журналистов «Чиновник.Ru». По заявлениям самого Шмонина, ранее он являлся главным редактором «Чиновника», однако ушел из издания и сейчас руководит ОТВ «Югра».