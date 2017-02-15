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Силовики «порекомендовали» журналисту Эдуарду Шмонину покинуть Ханты-Мансийск навсегда

Опубликовано: 15 февраля 2017, 11:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Эдуарду Шмонину, журналисту и главному редактору ОТВ «Югра», сотрудники силовых структур «порекомендовали» в ближайшее время покинуть Ханты-Мансийск навсегда, иначе ему подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей.

Об угрозах со стороны региональных силовиков в адрес Шмонина, сообщает Znak.com. Накануне, на сайте ОТВ «Югра» Эдуард Шмонин разместил заявление от своего имени, в котором сообщил о возможной фальсификации уголовного дела, главным фигурантом которого он может стать.

«Я, Эдуард Шмонин, намерен заявить о том, что в ходе обыска, который проводился 12 февраля 2017 года у меня в квартире, один из сотрудников силовых структур подошел ко мне, приблизившись вплотную, и вполголоса произнес угрозы, смысл которых сводится к тому, чтобы я в ближайшее время уехал из города и покинул его навсегда, а то мне подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей», – заявил Шмонин.

Как ранее сообщал Znak.com, серьезные неприятности с силовиками у Шмонина начались около двух недель назад, когда полицейские арестовали принадлежащий его семье внедорожник Toyota Sequoia, на котором он ездил. Машина стоимостью в 2,5 млн рублей оказалась в базах Интерпола. Сам Шмонин заявил, что при покупке машины ничего не знал о ее криминальном прошлом. А инцидент с арестом авто называл провокацией со стороны высокопоставленных чиновников из окружного центра ХМАО, некогда ставших героями критических материалов журналистов «Чиновник.Ru». По заявлениям самого Шмонина, ранее он являлся главным редактором «Чиновника», однако ушел из издания и сейчас руководит ОТВ «Югра».

Рубрики: Общество, Политика, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Коля:
    15 февраля 2017 в 11:09

    Демократия-с

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  2. Я Местный из Нумто:
    15 февраля 2017 в 11:27

    Вот результат бездарной политики Комаровой!!!!!!!!!!!!!!!А Шимонин Молодец!!!!!!!!!!!

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  3. Мы за Путина:
    15 февраля 2017 в 11:55

    Они что офигели а куда смотрели когда ставили машину на учет? Пусть почитают Конституцию РФ.Статья 49 Конституции РФ

    1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

    3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

    Комментарий к статье 49

    Принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 49, является одним из основных принципов правосудия. Прежде чем признать человека виновным в преступлении и назначить ему наказание, следует доказать, что именно им совершено это преступление.

    Добыть доказательства, изобличающие виновного в преступлении, изобличить преступника призваны органы дознания и предварительного следствия. При доказывании вины лицо, производившее дознание, следователь и прокурор должны строго руководствоваться нормами УПК. Нарушение требований УПК может привести к невосполнимой утрате доказательств. Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по делу согласно п. 2 — 3 ст. 68 УПК. При достаточности доказательств вины органы расследования выносят постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

    Предъявляя лицу обвинение, органы расследования считают его виновным в совершении преступления, однако вину обвиняемого они должны доказать. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока по делу не будет вынесен обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока его обжалования (опротестования), если он не был обжалован или опротестован.

    В случае принесения кассационного протеста или кассационной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу по рассмотрении вышестоящим судом. Приговор, не подлежащий кассационному обжалованию, вступает в законную силу с момента его провозглашения.

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  4. из 90-х:
    15 февраля 2017 в 11:57

    Они так преследовали Коржика потом его убили……..

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  5. игорь.:
    15 февраля 2017 в 12:37

    Причем тут комарова .ее же назначили .с того и спрос

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