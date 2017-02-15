Подстава от коллеги. Водитель Урала в ХМАО не подозревал, что ездит по липовым документам

Полицейские Белоярского возбудили уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Виновнику грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

Так, нарядом ДПС было выявлено административное правонарушение, связанное с технической неисправностью автомобиля «Урал». В ходе проверки 30-летнего водителя выяснилось, что водительское удостоверение, с указанным регистрационным номером, числится за 20-летним гражданином из другого региона. На имя же самого водителя в настоящее время водительское удостоверение не зарегистрировано.

Позже стало известно, что поддельный документ, изъятый у белоярца, изготовлен способом цветной струйной печати.

Сам мужчина рассказывает, что срок его водительских прав истек. А напарник по работе предложил, за отдельное вознаграждение, осуществить замену его документа, не обращаясь в Госавтоинспекцию. Согласившись на сделку, водитель грузовика, якобы, не подозревал, что удостоверение ему вернут липовое, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.