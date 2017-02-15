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На фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске китайцы расскажут о Шаолинь кунфу и фарфоре

Опубликовано: 15 февраля 2017, 18:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

дух

Делегация из Китая проведет мастер-класс по Шаолинь кунфу в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ) в рамках визита на XV кинофестиваль «Дух огня», сообщает Департамент общественных и внешних связей автономного округа.

«Представители Китая расскажут жителям Югры об истории глазурованного фарфора Цзюнь, а также проведут мастер-класс по каллиграфии и Шаолинь кунфу», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, как «ЮграPRO» сообщало ранее, 3 марта в Ханты-Мансийске стартует 15-й Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и 10 стран мира.

В состав делегации войдут киноактриса, посол российско-китайской дружбы Селена Аникиева, мастер Шаолинь кунфу в 34-м поколении Ши Янтюн, народный мастер по глазурованному фарфору Цзюнь Гуо Ен, а также руководство и сотрудники ассоциации «Судьба», занимающейся продвижением китайской культуры и международным культурным обменом.

Китайская режиссер и актриса Чжан Синьи войдет в состав жюри кинофестиваля.

Рубрики: Общество, Политика, Страна и Мир, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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