На борту самолета, летевшего из Тель-Авива в Париж объявлено о ЧС
Опубликовано: 15 февраля 2017, 15:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
Самолет, летевший из Тель-Авива в Париж начал терять высоту в небе над Швейцарией, капитан воздушного судна объявил о чрезвычайной ситуации на борту. Самолет экстренно приземлился в Женеве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Рубрики: Происшествия.
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