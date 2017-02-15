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На борту самолета, летевшего из Тель-Авива в Париж объявлено о ЧС

Опубликовано: 15 февраля 2017, 15:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

aeroport-geneve

Самолет, летевший из Тель-Авива в Париж начал терять высоту в небе над Швейцарией, капитан воздушного судна объявил о чрезвычайной ситуации на борту. Самолет экстренно приземлился в Женеве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Рубрики: Происшествия.


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