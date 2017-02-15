На борту самолета, летевшего из Тель-Авива в Париж объявлено о ЧС

Еще из рубрики "Происшествия":

Силовики «порекомендовали» журналисту Эдуарду Шмонину покинуть Ханты-Мансийск навсегда Эдуарду Шмонину, журналисту и главному редактору ОТВ «Югра», сотрудники силовых структур «порекомендовали» в ближайшее время покинуть Ханты-Мансийск навсегда, иначе ему подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей. Об угрозах со стороны региональных силовиков в адрес ... Читать полностью >>

Мужчина в Югре напал на продавщицу продуктового магазина (Видео) Сургутские полицейские раскрыли тяжкое преступление. В дежурную часть Сургута поступило сообщение от 40-летней женщины о нападении. На место происшествия выехала следственно оперативная группа. Оказалось, что ночью в магазин по адресу 30 лет победы зашел мужчина и ... Читать полностью >>