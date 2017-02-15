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Мужчина в Югре напал на продавщицу продуктового магазина (Видео)

Опубликовано: 15 февраля 2017, 10:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

магазин

Сургутские полицейские раскрыли тяжкое преступление.

В дежурную часть Сургута поступило сообщение от 40-летней женщины о нападении. На место происшествия выехала следственно оперативная группа. Оказалось, что ночью в магазин по адресу 30 лет победы зашел мужчина и стал угрожать продавцу. Подставив нож к телу продавца, злоумышленник потребовал отдать ему всю выручку. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала ему 25 тысяч рублей, находившихся в кассе магазина.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний уроженец стран ближнего зарубежья, который ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хищения из торгового центра.

Отметим, против мужчины возбужденно уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, а сотрудники уголовного розыска за оперативное задержание поощрены, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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