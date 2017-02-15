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Губернатор Югры Комарова указала мэру Нефтеюганска Дегтяреву на недостатки

Опубликовано: 15 февраля 2017, 9:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В ходе выездной работы в Нефтеюганске губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой города Сергеем Дегтяревым.

Глава города доложил губернатору о ходе строительства родильного отделения. Работы здесь завершены на 99%. Также завершена реконструкция на станции обезжелезивания, итоговая проверка объекта состоится в марте. Общестроительные работы, как заверил глава города, закончены и на ледовом катке в 15 микрорайоне.

Однако, Наталья Комарова сообщила, что у Жилстройнадзора есть ряд замечаний по первому и третьему объектам, их необходимо устранить в самые короткие сроки.

Говоря о станции обезжелезивания, глава региона отметила, что с вводом объекта в эксплуатацию все проблемы не разрешатся, поэтому важно запустить все механизмы, чтобы принять комплексное решение, получить поддержку предлагаемых проектов со стороны населения.

«Цель простая — чистая горячая и холодная вода для всех жителей», — нацелила главу города губернатор.

Еще одна проблема в Нефтеюганске — газоснабжение. По словам Дегтярева, основная ветка изношена. Для того, чтобы привести ее в надлежащее состояние планировалось привлечь средства инвестора под муниципальные гарантии, однако он отказался. Глава региона призвала искать эффективные решения и добиваться результата.

Наталья Комарова обратила внимание мэра на систему пассажирских перевозок. Она находится в плачевном состоянии — износ автобусов здесь составляет 98%.

«Для решения этой проблемы мы вышли на прямые переговоры с инвестором, — доложил главе региона Сергей Дегтярев. — В итоге 25 автобусов будут переданы в пользование муниципалитету».

В завершение встречи губернатор подчеркнула, что сегодня перед городом стоит множество задач, которые нужно дифференцировать и проектно подойти к их решению, сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Рубрики: Нефтеюганск, Политика. Метки: , , , , , .


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