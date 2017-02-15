Эхо 90-х! Силовики в Югре провели операцию по задержанию «рабовладельцев»

В воскресенье, 12 февраля 2017 года, в поселке Ванзеват Белоярского района ХМАО группа захвата в составе 10 человек, прибывшая на вертолете из Ханты-Мансийска, вооруженная автоматами, произвела операцию по задержанию Владимира Теплова и его «подельников», которые незаконно удерживали людей и в страхе держали местное население.

«В воскресенье, 12 февраля, к нам в Ванзеват на вертолете из Ханты-Мансийска прилетала группа захвата, арестовали Теплова и ним еще несколько человек. Более точные данные вы можете узнать в полиции. Теплов Владимир Владимирович у нас жил лет пять-шесть. Он много чего у нас натворил: они занимались браконьерством, и лесом - пилили, где не положено, а тут уголь воровать решили. Группу захвата не мы вызывали и вообще были не в курсе. До этого все в поселке жаловались на Теплова. Люди говорят, что он сжег несколько избушек, принадлежащих местным жителям. Его работники содержались, как рабы. У него было до двух десятков человек, но кто-то от него пешком убегал, кто-то просил местных помочь уехать отсюда. У них и документов-то не было, все молодые по 20 – 25 лет. Теплов у них документы отбирал. Он приехал и поначалу начал местное население заманивать и эксплуатировать, а потом, говорят, под автоматами заставлял их постоянно жить на реке и рыбу добывать. Прилетало человек 10 с автоматами, в форме. Мы об этих людях, которые работали на Теплова, ничего не знали, в деревне их видели крайне редко, у них были автоматы Калашникова», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» житель деревни Ванзеват Белоярского района Нина Евгеньевна.

Лариса Макеева, глава сельского поселения Полноват (деревня Ванзеват входит в состав сельского поселения Полноват), сообщила следующее:

«Да, люди в форме прилетали в Ванзеват, проводили обыски у Теплова. Его не задержали, видимо ничего не нашли, но увезли из его окружения одного человека».

Как появился Владимир Теплов на территории Югры, корреспонденту «ЮграPRO» сообщил житель Березовского района, которому когда-то пришлось столкнуться с ним:

«Братья Тепловы, объявились в Березовском районе ХМАО в конце 90-х годов. И сразу стали развивать бурную деятельность. На собрании пайщиков совхоза «Ванзетурский» Теплов Владимир (младший) «избирается» директором. И сразу же начинает скупать паи совхоза у местного населения, и все это происходило под «давлением». Скупив паи и став полноправными хозяевами, они и не спешили вести сельскохозяйственную деятельность. В начале 2000-х годов по линии субсидирования они получают по программе развития агропромышленного комплекса многомилионные денежные средства. Накупив снегоходы «Бомбардир» и скоростные катера, начинают жить в свое удовольствие. В том числе, промышляя охотой на лосей. Тут-то и произошло у меня столкновение с Тепловым из-за территорий охотничьих угодий, где они незаконно отстреляли стадо лосей. Тепловым не понравилось, что кто-то стал на их дороге, стали мне угрожать расправой и мне пришлось обратиться в районную милицию. Через два дня к нам в село приехал майор ФСБ из Ханты-Мансийска. Выслушав, он пообещал, что все будет хорошо. Отмечу, что все это время я держал наготове охотничье ружье, потому что люди Теплова приезжали ко мне с угрозами. После этого инцидента, все поутихло. Через некоторое время мы узнали, что старшего брата Теплова нашли мертвым, а младший Владимир исчез из района.

Добавлю, что мне удалось узнать подробности о криминальном прошлом Тепловых из уст одного жителя села Березово, котороый рассказал, что в начале 90-х годах Теплов пригласил его на заработки в Ленинградскую область (сами Тепловы — уроженцы Березово). Когда он приехал на место, у него отобрали паспорт. Бригаду из нескольких таких же пленных под дулами автоматов заставляли разбирать и резать рельсы заброшенных узкоколейных дорог в Ленинградской области, кормили хлебом и водой. Не помню, сколько он пробыл в плену, но ему удалось бежать».

Слушаешь рассказы очевидцев «жизни и похождений братьев Тепловых», и невольно поражаешься долготерпению наших людей (северный климат, что ли влияет?): не год и не два творили они беззаконие, и никто — ни местная власть, ни правоохранительные органы не реагировали должным образом на «сигналы» снизу. Приехал… поговорил… пообещал… Прямо как школьный учитель, отвергающий силовой способ решения конфликтов, а не сотрудник ФСБ, относящийся к силовым структурам государства. Ни тебе расследований, ни уголовных дел. Все чисто, все в рамках, никаких рабов?

Знакомясь с этой покрывшейся мхом историей братьев Тепловых (как-никак почти четверть века длится!) , невольно задаешься вопросом, ну, а сейчас-то что подвигло правоохранительные органы на такой эффектный выход — вертолеты, автоматы, люди в масках? Может быть силовым структурам кто-то сверху напомнил, что они силовые, а не дипломатические структуры? И что бандитов нужно «мочить в сортире», как советовал президент Путин, а не договариваться о мирном существовании на взаимовыгодных условиях?

Впрочем, судя по результату («Его (Теплова) не задержали, видимо ничего не нашли, но увезли из его окружения одного человека») , войны не будет. А вертолет и люди в масках — все это были «понты» к радости местных пацанов и удовлетворению наивных старушек. Да и зачем она, война, ведь главный бандит, видимо, пообещал, что он больше так не будет. Вот только от безнаказанности — бандиты становятся все наглее, а народ — все равнодушнее. А это уже угроза государству. Украина — тому пример.