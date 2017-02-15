«Дух огня» отметит 15-летий юбилей в окружном центре Югры

3 марта в Ханты-Мансийске стартует 15-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и 10 стран мира.

Второй год подряд «Дух огня» станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС. Членом международного жюри будет китайская актриса и режиссер Чжан Синьи, а почетным гостем «Духа огня» станет мастер Шаолинь кунфу в 34 поколении Ши Янтюн, обладатель шестого дана по боевому Ушу.

Предполагается, что во время фестиваля будет организована публичная демонстрация 100 фильмов с охватом не менее 25 тысяч зрителей.

«Я уже давно не сталкиваюсь с вопросом, что это такое – «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Это знают все. Мы постараемся сделать так, чтобы хорошая слава фестиваля продолжала ему сопутствовать», – заявил президент фестиваля Сергей Соловьев, чья картина «Ке-Ды» станет фильмом открытия 15-го «Духа огня».

Стоит сказать, в Центре искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске была завершена установка нового цифрового оборудования с применением новейших лазерных технологий. Оборудованный такой технологией кинозал – первый не только в Югре, но и в Сибири.

Кстати, до сих пор у всех желающих есть возможность лично поучаствовать в кинофестивале. Свою работу можно предоставить на конкурс микрофильмов, продолжительностью не более 3 минут.

Что касается полнометражных лент, то лучшие дебюты определит профессиональное жюри, которое в этом году возглавил российский кинокритик Борис Нелепо.

В программе «Духа огня» запланированы творческие встречи со знаменитыми актерами и режиссерами, ретроспективы популярных кинолент прошлого, выступления российских музыкантов.

Победитель «Духа огня» будет награжден премией в 600 тысяч рублей и главным призом фестиваля «Золотая тайга».