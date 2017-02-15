Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Югорчанка Слепцова стартует 33-й, Акимова 9-й
Опубликовано: 15 февраля 2017, 15:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 15 февраля, на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в 16.30 стартует женская индивидуальная гонка. За сборную России выступят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ольга Подчуфарова. Всего в гонке примут участие 99 биатлонисток.
Напоминаем расписание гонок. ЧМ. Хохфильцен(Австрия).
16 февраля
16:30 индивидуальная гонка, мужчины
17 февраля
16:45 эстафета, женщины
18 февраля
16:45 эстафета, мужчины
19 февраля
13:30 масс-старт, женщины
16:45 масс-старт, мужчины
Результаты предыдущих гонок на ЧМ:
9 февраля. Смешанная эстафета
1. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) — +1:09.06,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
2. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад) — +2,2 (1+8).
3. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) — +3,2 (0+4).
10 февраля. Спринт, женщины
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — +19.12,6 (0 промахов)
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +4,0 (0)
3. Анаис Шевалье (Франция) — +25,1 (0)…
15. Ирина Услугина (Россия) — +59,6 (0)
16. Татьяна Акимова(Россия) — +1.01,6 (1)…
24. Ирина Старых (Россия) — +1.18,1 (1)…
33. Светлана Слепцова (Россия) — +1.39,7 (1)
11 февраля. Спринт, мужчины
1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.24,7 (0 промахов)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +0,7 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) — +29,3 (2)…
10. Евгений Гараничев (Россия) — +45,1 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия) — +1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия) — +1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) — +2.33,4 (3)
12 февраля. Гонка преследования. Женщины
1 (2-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) – 28.02,3.
2 (27). Дарья Домрачева (Белоруссия) – отставание 11,6 (0).
3 (1). Габриэла Кукалова (Чехия) – + 16,6 (3).
4 (24). Ирина Старых (Россия) – + 35,9 (0)… 1
8 (16).Татьяна Акимова (Россия) – + 1.35,4 (3)…
24 (33). Светлана Слепцова (Россия) – + 1.50,6 (2)…
39 (15). Ирина Услугина (Россия) – + 2.39,8 (4).
Гонка преследования, мужчины
1 (3 — в спринте). Мартен Фуркад (Франция) — 30.16,9 (1 промах)
2 (2). Йоханнес Бё — +22,8 (3)
3 (8). Уле Эйнар Бьорндален (оба — Норвегия) — +25,6 (1)
4 (21). Антон Шипулин — +33,6 (1)…
20 (10). Евгений Гараничев — +1.48,9 (4)…
39 (49). Антон Бабиков (все — Россия) — +3.05,0 (4)