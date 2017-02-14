Заместителя главы администрации в Югре поймали на взятке

В Радужном заместителя главы администрации города подозревают в коррупции.

Уголовное дело в отношении заместителя главы Радужного возбудил следственный комитет. Статья серьезная — получение взятки в крупном размере.

Известно, что вчера, 13 февраля, подозреваемая получила от представителя управляющей компании 250 тысяч рублей за оказание содействия в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для управляющей компании.

В данный момент подозреваемая задержана.

Человеку, передавшему взятку, также предъявлено обвинение по статье «дача взятки в крупном размере».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений преступления, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

Отпираться от содеянного у предполагаемой преступнице смысла нет, ведь сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре задержали женщину именно в момент получения денег.