Вторник, 14 февраля 2017 18+

Комментарии:

Заместителя главы администрации в Югре поймали на взятке

Опубликовано: 14 февраля 2017, 12:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

77790b364c048b9522fd1475cfd77794

В Радужном заместителя главы администрации города подозревают в коррупции.

Уголовное дело в отношении заместителя главы Радужного возбудил следственный комитет. Статья серьезная — получение взятки в крупном размере.

Известно, что вчера, 13 февраля, подозреваемая получила от представителя управляющей компании 250 тысяч рублей за оказание содействия в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для управляющей компании.

В данный момент подозреваемая задержана.

Человеку, передавшему взятку, также предъявлено обвинение по статье «дача взятки в крупном размере».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений преступления, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

Отпираться от содеянного у предполагаемой преступнице смысла нет, ведь сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре задержали женщину именно в момент получения денег.

Рубрики: Радужный. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

139
Просмотры:
3
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Пранкер:
    14 февраля 2017 в 12:31

    Молодцы

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Югорчанка Светлана Слепцова выступит в гонке на ЧМ в Хохфильцене. Расписание гонок. Предыдущие результаты

Опубликовано 14 февраля 2017, 13:34

Завтра, 15 февраля, после непродолжительного перерыва, в рамках Чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, стартует женская индивидуальная гонка на 15 км. За сборную России выступят Ольга Подчуфарова (Москва), Ирина Старых (Курган), Светлана Слепцова (Югра) и ... Читать полностью >>

Чемпион мира Магнус Карлсен не приедет в Ханты-Мансийск на чемпионат мира по шахматам

Опубликовано 14 февраля 2017, 12:24

Чемпион Мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не приедет в Ханты-Мансийск в составе сборной Норвегии на командный чемпионат мира по шахматам, который пройдёт с 17 по 28 июня в столице Югры. Об этом сообщает «Чемпионат.ком». «Это грустно, ... Читать полностью >>

В Югре в ДТП погиб водитель автомобиля «Лада Гранта»

Опубликовано 14 февраля 2017, 9:59

В Нефтеюганском районе ХМАО в результате столкновения с двумя грузовиками погиб водитель отечественного автомобиля «Лада Гранта». Накануне ночью в 01.25, на 16 километре автодороги «Обход г. Пыть-Ях», в ДТП погиб 32-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Установлено, ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO