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Время дарить смартфоны: в «МегаФоне» стартует праздничная распродажа

Опубликовано: 14 февраля 2017, 11:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

Смартфоны

В салонах «МегаФона» и интернет-магазине компании клиенты, планирующие в день Святого Валентина, в День защитника Отечества или на Международный женский день подарить смартфон, могут это сделать на выгодных условиях. Теперь, покупая один аппарат, клиент получает существенную скидку на второй. Размер скидки может достигать 50%. В акции участвует свыше 175 моделей «умных» устройств. Акция продлится до 19 марта этого года.

В частности, 50% скидка ждет покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой в 40% клиентам «МегаФона» будут доступны ZTE Blade A5 Pro, а также Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.

«Смартфон, согласно нашим исследованиям, является одним из наиболее популярных подарков как мужчинам, так и женщинам. Мы предлагаем всем желающим обновить мобильные устройства на лучших условиях. На этот раз мы существенно расширили список акционных аппаратов, уделив значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам», – говорит Кирилл Шибанов, генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл».

Масштабные распродажи стали визитной карточкой «МегаФона». В частности, стартовавшая в середине ноября прошлого года «Новогодняя распродажа» не только увеличила на 15% (по сравнению с декабрем 2015) товарооборот салонов, но и подарила возможность приобрести желанный гаджет на выгодных условиях миллионам россиян.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.

Рубрики: Общество. Метки: .


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